Опубликовано 14/04/2021 в 09:32 GMT | Обновлено 14/04/2021 в 09:33 GMT

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в 100-м матче в составе легендарной франшизы НХЛ. На 8-й минуте третьего периода игры против «Нью-Джерси» (3:0) хоккеист отличился с передачи Филипа Хитила и предассиста Адама Фокса.

Эта шайба стала для Панарина 45-й и принесла ему 138-е очко в составе «Рейнджерс». Благодаря этому он превзошел Марка Мессье (137 баллов в первых 100 матчах) и обновил клубный рекорд.

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Ранее Артемий повторил достижение Мессье по асситам за 100 матчей в клубе (92).

На счету Панарина 43 очка в этом сезоне НХЛ. Он занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров регулярки.

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