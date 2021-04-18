«Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и Павла Бучневича в упорном матче переиграл «Нью-Джерси» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Матч завершился со счетом 6:3, российские хоккеисты проявили себя с лучшей стороны. Бучневич оформил хет-трик в собственный день рождения – 17 апреля ему исполнилось 26 лет. Панарин набрал четыре очка, сделав три ассиста и забросив четвертую шайбу. Теперь в его активе 50 очков – он стал первым хоккеистом из России, преодолевшим эту отметку в сезоне-2020/21.

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«Хет-трик – лучший подарок на день рождения, – заявил Бучневич на пресс-конференции. – Жаль, что день рождения только раз в году. Я не прочь забивать больше. Я стал лучше понимать свою роль, стал старше, лучше понимаю хоккей, свой организм, что от меня хотят тренеры. Любому молодому игроку тяжело сразу все схватить. Надеюсь, буду играть еще лучше».

«Рейнджерс» идут пятыми в Восточном дивизионе. В плей-офф выходят четыре команды из каждого дивизиона.

У Бучневича – 40 (19+21) очков.

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