«Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и Павла Бучневича в упорном матче переиграл «Нью-Джерси» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Матч завершился со счетом 6:3, российские хоккеисты проявили себя с лучшей стороны. Бучневич оформил хет-трик в собственный день рождения – 17 апреля ему исполнилось 26 лет. Панарин набрал четыре очка, сделав три ассиста и забросив четвертую шайбу. Теперь в его активе 50 очков – он стал первым хоккеистом из России, преодолевшим эту отметку в сезоне-2020/21.
НХЛ
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам за 100 матчей
«Хет-трик – лучший подарок на день рождения, – заявил Бучневич на пресс-конференции. – Жаль, что день рождения только раз в году. Я не прочь забивать больше. Я стал лучше понимать свою роль, стал старше, лучше понимаю хоккей, свой организм, что от меня хотят тренеры. Любому молодому игроку тяжело сразу все схватить. Надеюсь, буду играть еще лучше».
- «Рейнджерс» идут пятыми в Восточном дивизионе. В плей-офф выходят четыре команды из каждого дивизиона.
- У Бучневича – 40 (19+21) очков.
НХЛ
Панарин набрал 3 очка против «Вашингтона», Овечкин – 0
НХЛ
Ларионов объяснил, почему НХЛ затормозил дело Панарина