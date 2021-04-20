Опубликовано 20/04/2021 в 05:58 GMT | Обновлено 20/04/2021 в 05:58 GMT

Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло стал рекордсменом НХЛ по проведенным матчам.

В игре регулярного чемпионата против «Вегаса» 41-летний канадец вышел на лед в 1768-й раз. По этому показателю он обошел легендарного Горди Хоу.

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За рекордные 1768 матчей Марло набрал 1196 (566+630) очков. В текущем сезоне он набрал 8 (4+4) баллов.

Помимо «Сан-Хосе», выступал за «Питтсбург» и «Торонто». Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады.

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