Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло стал рекордсменом НХЛ по проведенным матчам.
В игре регулярного чемпионата против «Вегаса» 41-летний канадец вышел на лед в 1768-й раз. По этому показателю он обошел легендарного Горди Хоу.
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- За рекордные 1768 матчей Марло набрал 1196 (566+630) очков. В текущем сезоне он набрал 8 (4+4) баллов.
- Помимо «Сан-Хосе», выступал за «Питтсбург» и «Торонто». Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады.
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