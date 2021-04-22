Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд, став самым результативным новичком в истории клуба.
Шайба в ворота «Аризоны» стала для Капризова 19-й в регулярном чемпионате – он перебил клубный рекорд Мариана Габорика. В сезоне-2000/01 словак отметился 18 голами.
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- В этом сезоне Капризов набрал 38 (19+19) очков в 45 играх.
- Он лидирует в сезонной гонке бомбардиров среди новичков, опережая форвада «Далласа» Джейсона Робертсона на 3 очка.
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