Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Столичный клуб выиграл со счетом 1:0 по буллитам, но 35-летний Овечкин в конце третьего периода травмировался и больше не выходил на лед. Обнадеживает то, что он оставался на скамейке запасных, а не ушел в раздевалку. По ходу матча Александр нанес четыре броска в створ.

Победный буллит реализовал Евгений Кузнецов.

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Статистика Овечкина в регулярке-2020/21 – 24 шайбы и 18 ассистов.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 64 очка в 47 матчах.

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