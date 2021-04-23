Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».
Столичный клуб выиграл со счетом 1:0 по буллитам, но 35-летний Овечкин в конце третьего периода травмировался и больше не выходил на лед. Обнадеживает то, что он оставался на скамейке запасных, а не ушел в раздевалку. По ходу матча Александр нанес четыре броска в створ.
Победный буллит реализовал Евгений Кузнецов.
НХЛ
Дубински: «***** Кросби – он много ныл. Я за Овечкина»
- Статистика Овечкина в регулярке-2020/21 – 24 шайбы и 18 ассистов.
- «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 64 очка в 47 матчах.
НХЛ
Панарин набрал 3 очка против «Вашингтона», Овечкин – 0
НХЛ
У Овечкина и Кузнецова по 1 шайбе, у «Кэпиталс» 10 побед из 11