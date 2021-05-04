В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталс» травмы получили Артемий Панарин и Александр Овечкин.

Панарин ввязался в драку: у ворот «Вашингтона» нападающий «Кэпиталс» Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем повалил Панарина, который перед падением лишился шлема. Канадца оштрафовали на 10 минут, а хоккеистам из России дали по две минуты, но Панарин после стычки больше не вышел на лед.

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Овечкин сыграл впервые с 23 апреля, когда он получил травму в матче с «Айлендерс». Ови пропустил четыре встречи, а в матче с «Рейнджерс» провел на льду лишь одну смену в 39 секунд. После этого он ушел в раздевалку, а команда опубликовала заявление, что на лед Александр не вернется.

Матч «Рейнджерс» и «Кэпиталс» завершился победой «Вашинг тона» со счетом 6:3.

Столичный клуб лидирует в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» идут пятыми.

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