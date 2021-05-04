Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в драке с Томом Уилсоном из «Вашингтона».

Во втором периоде нападающий «Кэпиталс» Том Уилсон напал на Павла Бучневича у ворот «Вашингтона». Панарин заступился за партнера и ввязался в драку: Уилсон повалил Артемия, который перед падением лишился шлема. Канадца оштрафовали на 10 минут, а хоккеистам из России дали по две минуты, но Панарин после стычки больше не вышел на лед.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн подтвердил, что форвард пропустит оставшиеся 3 матча команды в регулярном чемпионате. Об этом сообщает журналистка New York Post Молли Уокер.

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Панарин набрал 58 очков в 42 матчах регулярного чемпионата – на счету Артемия 17 шайб и 41 передача.

«Рейнджерс» занимает пятое место в Восточном дивизионе и уже лишился шансов на плей-офф.

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