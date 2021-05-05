Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби спустя два года вновь обошел российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.

«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3, 33-летний Кросби оформил дубль и сделал ассист. За всю карьеру в НХЛ он набрал 1323 (485+838) очка в 1037 матчах и опередил Овечкина, чей показатель – 1320 (730+590) очков. Кросби идет на 34-м месте.

В этом сезоне Сид также опережает Ови – 60 очков в 53 матчах против 42 в 44.

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