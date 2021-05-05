«Вашингтон» в межсезонье может обменять российского нападающего Евгения Кузнецова: одна из причин – второе попадание в ковид-протокол НХЛ. Об этом заявил инсайдер Пьер Лебрюн.

«Вероятно, вы помните, что он был одним из четырех игроков, которые в этом сезоне уже нарушали протокол по коронавирусу. Два года назад, в сентябре 2019 года, НХЛ отстраняла Евгения на три матча за неподобающее поведение. Я слышал, что на каком-то уровне это начинает раздражать некоторых в «Кэпиталс».

Насколько я понимаю, в это межсезонье «Вашингтон» захочет изучить предложения по Кузнецову. У него есть четыре года контракта и запрет на обмен без его согласия. Но Кузнецов все еще остается очень хорошим игроком», – цитирует Лебрюна TSN

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В сезоне-2020/21 Кузнецов набрал 29 (9+20) очков.

Евгений не имеет права выступать за сборную России из-за четырехлетней дисквалификации, которая истекает 12 июня 2023 года. В его пробе были обнаружены следы кокаина.

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