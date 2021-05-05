Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов стал хоккеистом «Торонто Мейпл Лифс». С российским форвардом подписан контракт новичка.
Соглашение будет действовать в течение сезона-2021/22, сообщает официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.
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- В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Семенов провел 60 матчей и набрал 26 (10+16) очков. В плей-офф хоккеист сыграл 23 матча и набрал 9 (4+5) баллов.
- Контракт Семенова с «Авангардом» закончился 30 апреля, через два дня после того, как омский клуб выиграл Кубок Гагарина-2021.
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