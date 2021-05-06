Хоккеисты «Вашингтона» и «Рейнджерс» подрались на первой минуте матча в регулярном чемпионате НХЛ.
Столкновение произошло уже на первой минуте. У «Рейнджес» пятиминутные удаления получили Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе, у «Вашингтона» – Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй.
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Обе скамейки штрафников оказались переполненными.
- «Вашингтон» выиграл с счетом 4:2, Дмитрий Орлов сделал три ассиста.
- В предыдущем матче команд форвард «Кэпиталс» затеял драку, из-за которой российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит концовку сезона: он получил травму.
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