Опубликовано 06/05/2021 в 05:28 GMT | Обновлено 06/05/2021 в 05:29 GMT

Хоккеисты «Вашингтона» и «Рейнджерс» подрались на первой минуте матча в регулярном чемпионате НХЛ.

Столкновение произошло уже на первой минуте. У «Рейнджес» пятиминутные удаления получили Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе, у «Вашингтона» – Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй.

НХЛ «Вашингтон» может обменять Кузнецова в мезжсезонье (TSN) ДЕНЬ НАЗАД

Обе скамейки штрафников оказались переполненными.

«Вашингтон» выиграл с счетом 4:2, Дмитрий Орлов сделал три ассиста.

В предыдущем матче команд форвард «Кэпиталс» затеял драку, из-за которой российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит концовку сезона: он получил травму.

НХЛ Кросби обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ ДЕНЬ НАЗАД