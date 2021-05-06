Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в массовой драке во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».
Инцидент произошел в середине первого периода. Защитник соперника провел против 24-летнего Капризова жесткий силовой прием, и за Кирилла мгновенно вступились одноклубники. Капризов тоже вступил в драку и разбил нос другому хоккеисту «Вегаса» – защитнику Заку Уайтклауду.
НХЛ
Капризов побил клубный рекорд «Миннесоты» шайбой из-за ворот
- «Вегас» победил со счетом 3:2, Капризов забросил обе шайбы «Миннесоты».
- Статистика Кирилла – 47 (26+21) очков в 52 матчах.
НХЛ
Капризов оформил 1-й хет-трик – хватило 13 минут 24 секунд
НХЛ
Гениальный незрячий пас Капризова. Кирилл – 1-я звезда матча