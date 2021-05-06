Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в массовой драке во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

Инцидент произошел в середине первого периода. Защитник соперника провел против 24-летнего Капризова жесткий силовой прием, и за Кирилла мгновенно вступились одноклубники. Капризов тоже вступил в драку и разбил нос другому хоккеисту «Вегаса» – защитнику Заку Уайтклауду.

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«Вегас» победил со счетом 3:2, Капризов забросил обе шайбы «Миннесоты».

Статистика Кирилла – 47 (26+21) очков в 52 матчах.

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