Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил очередной рекорд клуба.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» выиграла у «Анахайма» со счетом 4:3 в овертайме. 24-летний Капризов забросил победную шайбу, а также отметился голевой передачей.

Капризов установил рекорд клуба по передачам среди новичков – теперь у него 22 ассиста. Предыдущее достижение продержалось 20 лет и в сезоне-2000/01 принадлежало чеху Филипу Кубе.

НХЛ Капризов разбил нос сопернику в массовой драке 06/05/2021 В 09:40

В регулярном сезоне-2020/21 Капризов набрал 49 (27+22) очка.

«Миннесота» идет третьей в турнирной таблице Западного дивизиона с 73 очками.

НХЛ Капризов побил клубный рекорд «Миннесоты» шайбой из-за ворот 22/04/2021 В 07:37