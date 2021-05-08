Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил очередной рекорд клуба.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» выиграла у «Анахайма» со счетом 4:3 в овертайме. 24-летний Капризов забросил победную шайбу, а также отметился голевой передачей.
Капризов установил рекорд клуба по передачам среди новичков – теперь у него 22 ассиста. Предыдущее достижение продержалось 20 лет и в сезоне-2000/01 принадлежало чеху Филипу Кубе.
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- В регулярном сезоне-2020/21 Капризов набрал 49 (27+22) очка.
- «Миннесота» идет третьей в турнирной таблице Западного дивизиона с 73 очками.
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