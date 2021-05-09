Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал инвестором женской футбольной команды «Вашингтон Спирит».

Клуб выступает в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL). Российский форвард признался, что на это решение его вдохновила мать – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

«Мама учила меня, что неважно, мужчина вы или женщина – как профессиональные спортсмены вы должны преследовать одни и те же цели. Я считаю важным поддерживать женщин и профессиональных спортсменок, не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Для меня также было важно поддержать сообщество округа Колумбия. Я поддерживаю всех в этом городе.

НХЛ Кросби обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ 05/05/2021 В 07:08

Мы с женой любим смотреть футбол, американский футбол и бейсбол. Это решение, от которого выиграют все. Если у меня будет время и возможность, я с удовольствием схожу на тренировку и посещу их матчи. С нетерпением жду встречи с игроками. Я думаю, что очень важно заниматься такими вещами. И считаю, что поддерживать женский футбол – это круто», – цитирует Овечкина ESPN

Овечкин проводит свой 16-й сезон за «Вашингтон». Он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Следующая шайба позволит форварду сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

НХЛ Овечкин травмировался, Кузнецов забил победный буллит 23/04/2021 В 05:23