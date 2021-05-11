В НХЛ определились все участники Кубка Стэнли сезона-2020/21.
Центральный дивизион: «Каролина», «Флорида», «Тампа», «Нэшвилл».
Восточный дивизион: «Питтсбург», «Вашингтон», «Бостон», «Айлендерс».
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Северный дивизион: «Торонто», «Эдмонтон», «Виннипег», «Монреаль».
Западный дивизион: «Вегас», «Колорадо», «Миннесота», «Сент-Луис».
Также уже определены некоторые пары: «Питтсбург» – «Айлендерс», «Бостон» – «Вашингтон», «Каролина» – «Нэшвилл», «Флорида» – «Тампа».
- Розыгрыш Кубка Стэнли стартует в ночь с 15 на 16 мая. Первые два раунда пройдут в рамках одного дивизиона. Полуфинальные пары будут определены согласно рейтингу оставшихся команд.
- Действующий обладатель трофея – «Тампа». Ее соперник по финалу-2020 «Даллас» не прошел в плей-офф.
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