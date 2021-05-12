Опубликовано 12/05/2021 в 05:54 GMT | Обновлено 12/05/2021 в 05:56 GMT

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин установил личный антирекорд по голам в НХЛ за сезон.

В регулярном чемпионате-2021/22 35-летний Овечкин забросил 24 шайбы. Предыдущий худший результат – 32 гола в сезоне-2010/11 и прошлом сезоне-2019/20, укороченном из-за пандемии коронавируса. Также прервалась 15-летняя серия нападающего с 30+ голами за сезон.

В последнем матче «Вашингтон» обыграл «Бостон» со счетом 2:1, Овечкин не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» и «Бостон» также сыграют между собой в первом раунде Кубка Стэнли.

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