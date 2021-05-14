Регулярный чемпионат НХЛ-2020/21 завершен – определились все пары первого раунда Кубка Стэнли.
Восточный дивизион:
«Питтсбург» – «Айлендерс» (16, 18, 20 и 22 мая, резервные даты– 24, 26 и 28 мая)
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«Вашингтон» – «Бостон» (15, 17, 19 и 21 мая, резерв – 23, 25 и 27 мая)
Центральный дивизион:
«Каролина» – «Нэшвилл» (17, 19, 21 и 23 мая, резерв – 25, 27 и 29 мая)
«Флорида» – «Тампа» (16, 18, 20 и 22 мая, резер – 24, 26 и 28 мая)
Александр Волков («Тампа») и Джон Клинберг («Даллас»)
Фото: Getty Images
Северный дивизион:
«Торонто» – «Монреаль» (20, 22, 24 и 25 мая, резерв – 27, 29 и 31 мая)
«Эдмонтон» – «Виннипег» (19, 21, 23 и 24 мая, резерв – 26, 28 и 30 мая)
Западный дивизион:
«Колорадо» – «Сент-Луис» (17, 19, 21 и 23 мая, резерв – 25, 27 и 29 мая)
«Вегас» – «Миннесота» – 16, 18, 20 и 22 мая, резерв – 24, 26 и 28 мая)
- Полуфинальные пары будут определены согласно рейтингу оставшихся команд.
- Действующий обладатель трофея – «Тампа». Ее соперник по финалу-2020 «Даллас» не прошел в плей-офф.
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