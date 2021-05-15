Из-за ковида сезон НХЛ получился скомканным, местами не очень интересным – команды играли в закрытых дивизионах друг с другом по восемь матчей, что порядком надоело как игрокам, так и зрителям.

Увы, но Кубок Стэнли будет примерно таким же. Внутридивизионные противостояния продолжатся до второго раунда включительно. А значит, мы снова увидим несколько подряд матчей «Бостона» с «Вашингтоном», «Торонто» с «Монреалем» и «Сент-Луиса» с «Колорадо». Афиши классные, но всего должно быть в меру. Тем не менее, и у этого необычного плей-офф будут свои интриги.

Как решится загадка «Тампы»?

НХЛ Известны все пары 1-го раунда Кубка Стэнли ВЧЕРА В 05:24

Действующие чемпионы провели неоднозначный сезон. В плей-офф вышли уверенно, но лишь с третьего места, пропустив вперед «Каролину» и «Флориду». К этому команду привели два мини-спада – в марте и мае. Объяснение лежит на поверхности: у «Тампы» весь сезон не было Никиты Кучерова, а по ходу чемпионата «молнии» в очередной раз потеряли хрустального Стива Стэмкоса.

Никита Кучеров, «Тампа» Фото: Getty Images

По словам тренера Джона Купера, оба лидера ворвутся в плей-офф. Но степень их готовности пока под большим вопросом. Если восстановление Куча было распланировано задолго до начала сезона, то травма Стэмкоса – неожиданность. И тут еще возможны некоторые последствия, которые снова помешают лидеру «Лайтнинг» полностью проявить себя в плей-офф. Плюс Куперу придется перекраивать сочетания – процесс не самый приятный.

Способна ли «Тампа» защитить титул, станет понятно только по ходу серии с «Флоридой». Соседи по штату сильно потрепали чемпионов, а в двух заключительных матчах сезона вообще разгромили с общим счетом 9:1. «Молниям» будет очень непросто. Или хитрый Купер все это время притворялся, и на самом деле у него все идет по плану?

Готов ли Овечкин?

Ови в этом сезоне обойдется без любимого Морис Ришар Трофи – в гонке снайперов он финишировал вообще за пределами первой десятки, впервые за карьеру выбив меньше 30 шайб. Пандемия заметно снизила шансы Александра обойти Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ. А заодно выявила проблемы с дисциплиной у его партнеров по «Кэпиталс» – под раздачу попадали и Кузнецов, и Самсонов, и Орлов. Но несмотря на все проблемы, «Вашингтон» лишь по дополнительным показателям уступил «Питтсбургу» первую строчку. Но это даже к лучшему: начать плей-офф им лучше с попавшим под череду травм «Бостоном», чем с «Айлендерс» Барри Тротца – в Кубке Стэнли-2020 он расколол бывшую команду в два счета.

«Вашингтон» – один из главных фаворитов Кубка Стэнли. Но все четыре раунда будут для «столичных» испытанием: в случае победы над «Брюинз» их ждет победитель пары «Питтсбург» – «Айлендерс», тут выбирай любого. К этому прибавилось повреждение капитана в конце регулярки. Готовы ли «Кэпиталс» идти за вторым титулом – хороший вопрос.

Затащит ли Капризов «Миннесоту»?

«Миннесоте» еще рано за Кубком Стэнли – они феерят первый год. Как правило, такие команды останавливаются в первом-втором раундах, а для чего-то большего «Уайлд» нужны еще пара топовых игроков помимо Кирилла Капризова.

Кирилл Капризов, «Миннесота» Фото: Getty Images

Главные фавориты лиги от Западного дивизиона – «Колорадо» и «Вегас». Перед сезоном они рассматривались букмекерами как главные претенденты на Кубок Стэнли с коэффициентами порядка 8-9, которые снизились до 5-7. Но чтобы встретиться в финале дивизиона, им нужно пройти «Сент-Луис» и «Миннесоту».

И тут возможны сенсации. Это будет первый плей-офф Капризова, но если он не затушуется и сыграет как с начала регулярного чемпионата, то у «Голден Найтс» могут быть проблемы. Сдерживать этого парня постоянно на протяжении нескольких матчей невозможно. С «Миннесотой» у «рыцарей» вообще было много проблем – они победили лишь в трех очных матчах из восьми. А значит, долларовый Кирилл своим появлением может не просто вывести команду на новый уровень, но и затащить ее дальше первого раунда – такое было с «дикарями» лишь однажды, в 2003-м.

Доросла ли «Каролина» до титула?

Некогда самая веселая команда НХЛ повзрослела, и теперь Себастьян Ахо, Андрей Свечников и Теуво Терявяйнен готовы решать с «Каролиной» сложные задачи. «Харрикейнз» показывают зрелый комбинационный хоккей, пусть даже иногда лидерам «ураганов», как тому же Свечникову, не хватает стабильности.

А она не помешает в серии с «Нэшвиллом», который внезапно заиграл в хоккей уровня 2017-го, когда парни из Теннесси дошли до финала Кубка Стэнли. Не стоит обращать внимание на разрыв в 16 очков, пропасть по меркам НХЛ. Большинство матчей «хищники» проиграли в начале сезона, когда команда еще не была готова. Да и в случае победы над «Предаторс» «Каролину» будут ждать либо крепкая «Флорида», либо вообще «Тампа». Здесь одного зрелого хоккея мало – к нему должен прибавиться задор, который был у команды года этак с 2019-го, и характер. В общем, нужно, чтобы в механизме Рода Бриндамора работало абсолютно все.

В каком состоянии Канада?

Коннор Макдэвид против «Монреаля» Фото: Getty Images

Канадские команды варятся в собственном соку – все это деление на четыре мини-турнира случилось именно из-за них. Более того, они продолжат регулярку даже после начала плей-офф – «Ванкуверу» нужно доиграть несколько матчей из-за карантина. Этот дивизион самый непонятный и загадочный, но с двумя очевидными фаворитами: «Торонто» во главе с Остоном Мэттьюсом и «Эдмонтон» с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. Отсутствие баланса – по-прежнему главная проблема для обеих команд, но их очная встреча будет украшением плей-офф. Если она состоится – «Виннипег» и «Монреаль» с этим еще поспорят.

Канада гарантированно получит одну команду в финальной рубке между четырьмя победителями каждого дивизиона. Так высоко клубы из родины хоккея залезают далеко не каждый сезон. В последний раз это делал «Виннипег» в 2018-м. А уж для «Мэйпл Лифс» и «Ойлерс» это будет настоящим прорывом. «Торонто» давно является объектом насмешек за то, что с топовым составом не могут дойти даже до финала конференции. Может, получится хоть в этот раз?

НХЛ Овечкин прервал 15-летнюю серию с 30+ шайбами за сезон 12/05/2021 В 05:54