Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на лед впервые после операции и пропуска регулярного сезона. Его команда выиграла у «Флориды» в первом матче плей-офф НХЛ со счетом 5:4.

27-летний Кучеров оформил дубль и сделал голевую передачу на Брэйдена Пойнта. «Я очень долго этого ждал», – цитирует хоккеиста журналист Джо Смит.

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Кучеров перенес операцию на бедре в декабре 2020 года и полностью пропустил регулярный чемпионат НХЛ.

«Тампа» – действующий обладатель Кубка Стэнли, Кучеров с 34 баллами стал лучшим бомбардиром чемпионского плей-офф.

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