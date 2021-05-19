Нападающий «Тампы» Патрик Марун изобразил необычные жесты в адрес соперников из «Флориды» после их второго домашнего поражения в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

33-летний американец продемонстрировал нечто похожее на «Танец маленьких утят» и развеселил пользователей соцсетей. В интернете уже появились забавные переделки.

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«Тампа» выиграла второй матч со счетом 3:1, российский нападающий Никита Кучеров сделал ассист.

За «Флориду» выступают Сергей Бобровский и Никита Гусев.

Марун – обладатель двух последних Кубков Стэнли. В 2019-м он победил с «Сент-Луисом», в 2020-м – со своей нынешней командой.

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