Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо рассказал о неловкой истории, в которую попал его одноклубник Кирилл Капризов на старте карьеры в НХЛ.

«У нас есть командный чат. Вот-вот должен был начаться тренировочный лагерь. Каждый вечер нам писали, в какой группе мы будем на следующий день, потому что из-за covid-протоколов должно быть только 2 или 3 группы. Составы нам скидывал парень из пиар-отдела по имени Уайти. Это происходило всегда около 6 часов вечера – так мы узнавали, в какой группе будем тренироваться. Получалось так, что в первую группу всегда попадали опытные ребята, которые провели уже много матчей в НХЛ: Марк Зукарелло, Зак Паризе, я и так далее.

А Кирилл туда не попадал и всегда был во второй группе. А там были собраны такие ребята... Скажем так, «из состава такси». И это продолжалось два дня, три, четыре – Кирилл тренировался не с нами, а с другими парнями, никто и не думал об этом. И вот однажды в 9 часов вечера нам всем приходит текстовое сообщение от Кирилла Капризова. Наджо сказать, что этот парень до этого ничего никому не писал. Он даже не говорил по-английски, а тут вдруг пишет в общий чат. Текст был такой: «Что за *****? Я хочу быть вместе с лучшими игроками, а не с дерьмовыми игроками».

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И это сообщение получили все, даже парни из состава такси – они тоже были в этом чате. Было очень смешно. Наш чат буквально взорвался после этого, парни вели себя так, будто не знали друг друга! На следующий день Кирилл ни с кем не разговаривал и все время смотрел в пол. Как я понимаю, он хотел написать Уайти, но перепутал чаты. Мы потом все время шутили: «Кирилл, ты в порядке? Все хорошо?» Вот такая история», – рассказал Фолиньо в подкасте Spittin’ Chiclets.

Капризов проводит свой первый сезон в НХЛ.

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Миннесота» играет с «Вегасом». После двух матчей счет в серии равный – 1:1.

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