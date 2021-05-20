«Вашингтон» проиграл «Бостону» в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли во втором овертайме. Российский нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бостона». Овечкин находился на скамейке запасных, когда гол нападающего Крэйга Смита принес соперникам победу. Александр сломал клюшку о борт и высказал что-то гневное в сторону партнеров по команде. Сидевший рядом Евгений Кузнецов прикрыл лицо рукой, как будто испугавшись ярости капитана.

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Шайба Овечкина стала для него 800-й в НХЛ – ранее за всю историю такой отметки достигли только пять игроков: Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Бретт Халл, Яромил Ягр и Марк Мессье.

«Бостон» повел в серии со счетом 2-1.

Четвертый матч состоится 22 мая.

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