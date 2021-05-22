Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталс» Илья Самсонов пострадал от грязного приема нападающего «Бостон Брюинс» Брэда Маршанда в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Во время одного из эпизодов Самсонов выкатился из ворот. Маршанд проезжал мимо и пытался дотянуться до шайбы. Форвард не дотянулся, но ударил российского хоккеиста клюшкой между ног, от чего Самсонов упал на лед.

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«Вашингтон» проиграл «Бостону» со счетом 1:4, счет в серии стал 3-1 в пользу «Брюинс».

Самсонов отразил 33 броска из 37.

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