Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталс» Илья Самсонов пострадал от грязного приема нападающего «Бостон Брюинс» Брэда Маршанда в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Во время одного из эпизодов Самсонов выкатился из ворот. Маршанд проезжал мимо и пытался дотянуться до шайбы. Форвард не дотянулся, но ударил российского хоккеиста клюшкой между ног, от чего Самсонов упал на лед.
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  • «Вашингтон» проиграл «Бостону» со счетом 1:4, счет в серии стал 3-1 в пользу «Брюинс».
  • Самсонов отразил 33 броска из 37.
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