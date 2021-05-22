Опубликовано 22/05/2021 в 09:52 GMT | Обновлено 22/05/2021 в 09:54 GMT

Хоккеисты «Бостон Брюинс» провели два силовых приема подряд на капитане «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Сначала российский форвард снес нападающего «Бостона» Брэда Маршанда – удар получился таким сильным, что у канадца слетел с головы шлем.

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Позже Пастрняк, а затем Маршанд сбили с ног Овечкина силовыми приемами, когда Александр готовился к броску.

«Вашингтон» проиграл «Бостону» со счетом 1:4, счет в серии стал 3-1 в пользу «Брюинс».

Единственную шайбу у «Кэпиталс» забросил Овечкин в большинстве.

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