Хоккеисты «Бостон Брюинс» провели два силовых приема подряд на капитане «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Сначала российский форвард снес нападающего «Бостона» Брэда Маршанда – удар получился таким сильным, что у канадца слетел с головы шлем.
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Позже Пастрняк, а затем Маршанд сбили с ног Овечкина силовыми приемами, когда Александр готовился к броску.
- «Вашингтон» проиграл «Бостону» со счетом 1:4, счет в серии стал 3-1 в пользу «Брюинс».
- Единственную шайбу у «Кэпиталс» забросил Овечкин в большинстве.
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