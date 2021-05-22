Хоккеисты «Бостон Брюинс» провели два силовых приема подряд на капитане «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Сначала российский форвард снес нападающего «Бостона» Брэда Маршанда – удар получился таким сильным, что у канадца слетел с головы шлем.
НХЛ
Форвард «Бостона» зарядил Самсонову клюшкой в пах
4 ЧАСА НАЗАД
Позже Пастрняк, а затем Маршанд сбили с ног Овечкина силовыми приемами, когда Александр готовился к броску.
  • «Вашингтон» проиграл «Бостону» со счетом 1:4, счет в серии стал 3-1 в пользу «Брюинс».
  • Единственную шайбу у «Кэпиталс» забросил Овечкин в большинстве.
Форвард «Бостона» зарядил Самсонову клюшкой в пах
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
НХЛ
Ярость Овечкина от поражения напугала Кузнецова
20/05/2021 В 05:30
НХЛ
Овечкин прервал 15-летнюю серию с 30+ шайбами за сезон
12/05/2021 В 05:54