Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, едва восстановившийся от травмы, пострадал от грязного приема в четвертом матче серии Кубка Стэнли против «Флориды».

В третьем периоде форвард «Пантерс» Энтони Дюклер ударил Кучерова клюшкой в колено. Россиянин в это время находился в своей зоне и не владел шайбой – за секунду до удара он сделал передачу партнеру. За мерзкое действие нападающий «Флориды» получил две минуты штрафа. Кучеров смог покинуть площадку только с помощью товарищей по команде. Никита вернулся на лед 17 мая в первом матче плей-офф Кубка Стэнли против «Флориды» – в декабре 2020 года он перенес операцию на бедре и полностью пропустил регулярный чемпионат НХЛ.

Перед грязным трюком Дюклера Кучеров набрал 1+3 балла и вышел в лидеры бомбардирской гонки плей-офф.

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А за 3 минуты до финальной сирены пострадал другой российский хоккеист «Тампы» – Михаил Сергачев. Защитник попал под брутальный хит игрока «Флориды» Патрика Хёрнквиста и сильно врезался в борт. Сергачев не сразу поднялся с площадки – на льду появился врач команды, защитнику долгое время оказывали помощь. Форвард «Пантерс» не был наказан удалением за силовой прием.

«Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 6:2.

Счет в серии – 3-1 в пользу «Лайтнинг».

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