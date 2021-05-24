«Вашингтон» и «Сент-Луис» вылетели из Кубка Стэнли в первом раунде – следовательно, нападающие Александр Овечкин и Владимир Тарасенко получили возможность присоединиться к сборной на чемпионате мира.

«Вашингтон» проиграл пятый матч серии «Бостону» со счетом 1:3. Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями.

«Весь сезон мы играли ради Кубка Стэнли. Трудно уступать, когда очевидно, мы могли добиться большего. Это плохое чувство, когда знаешь, что у тебя довольно хорошая команда. Это была плотная серия, в которой мы трижды уходили в овертаймы. Нехватка удачи, плохие отскоки – и они решили два матча из трех в свою пользу. Что касается четвертой игры серии, то мы должны были играть намного лучше, но не сделали этого. Сегодня играли хорошо, не смогли забить голов», – сказал 35-летний Овечкин после матча.

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Теоретически Александр мог приехать в расположение сборной России на чемпионат мира, который проходит в Латвии, но вскоре после вылета «Кэпиталс» пресс-служба национальной команды объявила, что Овечкин не сможет помочь ей.

Кузнецов точно не поможет национальной команде, так как имеет дисквалификацию от IIHF.

Также розыгрыш Кубка Стэнли покинул «Сент-Луис» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева – «музыканты» уступили «Колорадо» в четвертом матче со счетом 2:5, завершив серию всухую. Тарасенко забросил обе шайбы своей команды, в составе «Колорадо» автором одного из голов стал Валерий Ничушкин.

29-летний Тарасенко, скорее всего, тоже не приедет на чемпионат мира. «У меня проблема с пахом, нужно время, чтобы все зажило. Спасибо медицинскому персоналу за то, что я смог выходить на лед», – сказал Владимир на пресс-конференции.

На старте ЧМ-2021 сборная России одержала две победы – над Чехией и Великобританией.

После завоевания Кубка Стэнли-2018 «Вашингтон» вылетел в первом раунде третий раз подряд.

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