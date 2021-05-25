«Миннесота« обыграла «Вегас» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли и сократила отставание в серии. Российский нападающий Кирилл Капризов забросил дебютную шайбу в плей-офф.
24-летний Капризов сравнял счет в первом периоде с передачи Матса Зукарелло. В пяти играх серии он набрал 2 (1+1) очка.
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  • «Миннесота» выиграла со счетом 4:2, счет в серии – 3-2 в пользу «Вегаса».
  • Шестой матч состоится 26 мая.
  • Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата среди новичков: 27 шайб и 51 очко.
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