Опубликовано 25/05/2021 в 07:19 GMT | Обновлено 25/05/2021 в 07:20 GMT

«Миннесота« обыграла «Вегас» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли и сократила отставание в серии. Российский нападающий Кирилл Капризов забросил дебютную шайбу в плей-офф.

24-летний Капризов сравнял счет в первом периоде с передачи Матса Зукарелло. В пяти играх серии он набрал 2 (1+1) очка.

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«Миннесота» выиграла со счетом 4:2, счет в серии – 3-2 в пользу «Вегаса».

Шестой матч состоится 26 мая.

Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата среди новичков: 27 шайб и 51 очко.

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