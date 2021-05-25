Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, будет ли продлен его контракт с клубом.

«Я в этом уверен. У нас еще есть время. Очевидно, что я хочу завершить карьеру здесь», – приводит слова Овечкина журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

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Контракт «Вашингтона» с Овечкиным подходит к концу – 1 июля форвард станет неограниченно свободным агентом.

Зарплата капитана «Кэпс» по текущему соглашению – 9,5 миллионов долларов в год.

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