В матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Питтсбург Пингвинс» со счетом 5:3. «Островитяне» довели серию до четырех побед (4-2) и вышли в четвертьфинал.
В составе «Айлендерс» дубль оформил Брок Нельсон, еще по шайбе забросили Энтони Бовилье, Кайл Палмьери и Райан Пулок. У «Питтсбурга» отличились Джефф Картер, Джейк Гюнцель (в большинстве) и Джейсон Закер.
- Евгений Малкин сделал два ассиста и вышел на чистое второе место по результативности в истории «Питтсбурга» в Кубке Стэнли. Малкин набрал 174-е (64+110) очко в 170 играх и обошел Марио Лемье (172). Впереди только Сидни Кросби, у которого 190 (69+121) очков в 172 встречах.
- В четвертьфинале «Айлендерс» сыграют с «Бостоном».
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