Коллекционная карточка компании O-Pee-Chee с изображением легендарного нападающего Уэйна Гретцки продана на аукционе Heritage Auctions за 3,75 млн долларов. Это новый рекорд по продаже коллекционного изображения хоккеиста.

«Лишь несколько карточек были проданы за аналогичные космические суммы. Это коллекционные фото таких легенд, как Леброн Джеймс, Майкл Джордан и других. Логично, что теперь в одном ряду с ними находится и величайший хоккеист всех времен», – приводит слова вице-президента компании Heritage Sports Дэна Имлера ESPN

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Предыдущий рекорд принадлежал другой карточке Уэйна Гретцки, ее удалось реализовать за 1,29 млн долларов.

Гретцки – лучший форвард в истории НХЛ. В 1487 матчах он набрал 2857 (894 + 1963) очков.

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