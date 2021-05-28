Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о столкновении с игроком «Вашингтона» Томом Уилсоном, из-за которого он пропустил остаток регулярного сезона НХЛ.

– Хотели бы поговорить об истории с Томом Уилсоном и твоей травмой. После того матча тебе звонил он и Овечкин. О чем ты говорил с ними?

– Том написал смс, сказал, что неумышленно получилось. Повезло, что я головой не ударился. Я пересматривал видео, сам не понял, как так получилось. Когда вылезал из кучи, повредил связку колена. Из-за этого я не играл.

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– Когда в следующий раз встретите Уилсона, что будет?

– Ну как мне его уделать? Ха-ха. Там два метра. С ножами выходить, что ли? – цитирует 29-летнего Панарина Sport24

За инцидент Уилсон получил 10-минутный штраф. Панарин пропустил три заключительных матча регулярки. В плей-офф «Рейнджерс» не попали.

Артемий набрал 58 очков в 42 матчах регулярного чемпионата – на его счету 17 шайб и 41 передача.

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