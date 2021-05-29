Еще один российский хоккеист покинул Кубок Стэнли в первом раунде: «Миннесота» Кирилла Капризова проиграла в решающем седьмом матче «Вегасу» и вылетела с турнира.
Игра завершилась со счетом 6:2, 24-летний Капризов забросил одну из двух шайб своей команды. Он добился нового уникального достижения для новичков клуба: ранее ни один дебютант «Миннесоты» не набирал очки в седьмом матче плей-офф.
НХЛ
Капризов забросил дебютную шайбу в плей-офф
А вот и гол Кирилла. Пресс-служба «Миннесоты» заботливо напомнила, что хоккеисту следует отдать «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона.
- Во втором раунде «Вегас» сыграет с «Колорадо».
- Капризов не сможет сыграть за сборную России на ЧМ-2021 в Риге из-за отсутствия шенгенской визы.
НХЛ
Капризов спутал чаты и назвал одноклубников «дерьмовыми игроками»
НХЛ
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» в НХЛ