Еще один российский хоккеист покинул Кубок Стэнли в первом раунде: «Миннесота» Кирилла Капризова проиграла в решающем седьмом матче «Вегасу» и вылетела с турнира.

Игра завершилась со счетом 6:2, 24-летний Капризов забросил одну из двух шайб своей команды. Он добился нового уникального достижения для новичков клуба: ранее ни один дебютант «Миннесоты» не набирал очки в седьмом матче плей-офф.

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А вот и гол Кирилла. Пресс-служба «Миннесоты» заботливо напомнила, что хоккеисту следует отдать «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона.

Во втором раунде «Вегас» сыграет с «Колорадо».

Капризов не сможет сыграть за сборную России на ЧМ-2021 в Риге из-за отсутствия шенгенской визы.

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