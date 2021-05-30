Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин заключил соглашение с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс».
С 19-летним хоккеистом подписали трехлетний контракт новичка на максимальную сумму, сообщает официальный сайт клуба.
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- «Ванкувер» выбрал Подколзина в первом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 10-м номером.
- В завершившемся сезоне Подколзин провел 51 встречу в КХЛ за СКА и набрал 22 (11+11) очка.
- Подколзин – обладатель бронзовой (2019) и серебряной (2020) молодежных чемпионатов мира.
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