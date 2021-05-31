Шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём уверен, что его российский одноклубник и капитан команды Александр Овечкин останется в клубе.
«Овечкин пока без контракта на следующий год, и я, конечно, не знаю, что произойдет. Но могу вас заверить, что Ови останется в «Вашингтоне», – цитирует Бекстрёма Expressen.
- 13-летний контракт Овечкина с «Вашингтоном» истечет 28 июля, новое соглашение пока не подписано.
- «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде от «Бостона», счет в серии – 1-4.
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