Опубликовано 31/05/2021 в 05:48 GMT | Обновлено 31/05/2021 в 05:49 GMT

Шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём уверен, что его российский одноклубник и капитан команды Александр Овечкин останется в клубе.

«Овечкин пока без контракта на следующий год, и я, конечно, не знаю, что произойдет. Но могу вас заверить, что Ови останется в «Вашингтоне», – цитирует Бекстрёма Expressen

13-летний контракт Овечкина с «Вашингтоном» истечет 28 июля, новое соглашение пока не подписано.

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде от «Бостона», счет в серии – 1-4.

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