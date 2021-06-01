Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский вошел в тройку номинантов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ – «Везина Трофи».

Василевский попал в список претендентов на «Везину» в четвертый раз подряд и стал лишь третьим игроком в истории НХЛ, кому это удалось. До него подобное достижение установили Мартин Бродер (5 раз) и Патрик Руа (4 раза). Русскому вратарю «Тампы» довелось выиграть трофей лишь однажды – в 2019 году.

Другие номинанты на награду – игрок «Вегаса» Марк-Андре Флери и Филипп Грубауэр из «Колорадо». Они, в отличие от Василевского, номинированы на «Везину» впервые в карьере.

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Обладателя «Везины» определяют генеральные менеджеры клубов НХЛ.

В 2018-м и 2020-м годах Василевский занял третье место в голосовании.

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