Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вошел в тройку номинантов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона НХЛ.
В регулярном чемпионате российский хоккеист забросил 27 шайб – больше всех среди новичков лиги. Также Капризов стал первым среди дебютантов НХЛ по количеству очков – 51. Перфоманс Кирилла в дебютном сезоне за океаном помог «Миннесоте» выйти в плей-офф Кубка Стэнли в восьмой раз за 9 сезонов. Помимо Капризова на награду претендуют вратарь «Каролины» Алекс Неделькович и форвард Джейсон Робертсон из «Далласа».
НХЛ
Капризов забил, но его «Миннесота» вылетела в 7-м матче
29/05/2021 В 05:21
  • «Миннесота» Кирилла Капризова вылетела из Кубка Стэнли от «Вегаса» в седьмом матче первого раунда.
  • Статистика россиянина в этих матчах: две заброшенных шайбы и один ассист.
Василевский номинирован на «Везину» 4-й год подряд
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
НХЛ
Капризов забросил дебютную шайбу в плей-офф
25/05/2021 В 07:19
НХЛ
Капризов спутал чаты и назвал одноклубников «дерьмовыми игроками»
19/05/2021 В 16:35