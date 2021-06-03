Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вошел в тройку номинантов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона НХЛ.
В регулярном чемпионате российский хоккеист забросил 27 шайб – больше всех среди новичков лиги. Также Капризов стал первым среди дебютантов НХЛ по количеству очков – 51. Перфоманс Кирилла в дебютном сезоне за океаном помог «Миннесоте» выйти в плей-офф Кубка Стэнли в восьмой раз за 9 сезонов. Помимо Капризова на награду претендуют вратарь «Каролины» Алекс Неделькович и форвард Джейсон Робертсон из «Далласа».
НХЛ
Капризов забил, но его «Миннесота» вылетела в 7-м матче
- «Миннесота» Кирилла Капризова вылетела из Кубка Стэнли от «Вегаса» в седьмом матче первого раунда.
- Статистика россиянина в этих матчах: две заброшенных шайбы и один ассист.
НХЛ
Капризов забросил дебютную шайбу в плей-офф
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