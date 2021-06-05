Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин перенес операцию на правом колене. Хоккеист пропустит тренировочные сборы «пингвинов».
«Джино беспокоило колено, но он сделал все, чтобы вернуться в состав. Ему не удалось восстановиться на 100%. Думаю, говорю об очевидном факте, но хочу подчеркнуть, что он очень старался, потому что хотел помочь команде», – приводит слова главного тренера команды Майкла О'Салливана сайт НХЛ.
Пока неизвестно, восстановится ли Малкин к началу следующего сезона. В «Пингвинз» надеются, что ясность наступит в сентябре.
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- Малкин получил травму в матче против «Бостон Брюинс» в марте.
- Без него «Питтсбург» провел последние шесть недель регулярного чемпионата и первые два поединка первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли против «Айлендерс». В четырех последних играх серии Малкин сыграл, но «Пингвинз» проиграли со счетом 2-4.
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