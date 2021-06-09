В пятом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Каролину Харрикейнс» со счетом 2:0. Счет в серии стал 4-1, благодаря чему действующий чемпион вышел в следующий раунд.

По шайбе забросили Брэйден Пойнт (в большинстве) и Росс Колтон, на счету Никиты Кучерова результативная передача.

Главным героем встречи стал российский вратарь Андрей Василевский. Претендент на Везину Трофи отразил 29 бросков игроков «Харрикейнс» из 29, став первым голкипером в истории НХЛ, которому удалось завершить три серии подряд матчами без пропущенных шайб.

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Василевский был настолько хорош, что в твиттере не выдержала пресс-служба «Каролины»: «Этому аккаунту так надоел Андрей Василевский».

В полуфинал также вышел «Монреаль», который обыграл «Виннипег» 4-0 в серии.

«Айлендерс» ведет 3-2 в серии с «Бостоном», «Вегас» с тем же счетом обыгрывает «Колорадо».

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