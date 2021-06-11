«Вегас» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли. Он присоединился к «Монреалю», «Тампе» и «Айлендерс».

За право сыграть в финале Кубка Стэнли «Айлендерс» сразятся с «Тампой». Примечательно, что в прошлом сезоне эти же команды встречались в финале Восточной конференции.

В другой паре за выход в финал поборются «Монреаль» и «Вегас». «Монреаль» вышел в полуфинал впервые с 2014 года. «Голден Найтс» в 2018-м дошли до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили «Вашингтону», в составе которого играли Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

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За Кубок Стэнли продолжают бороться шесть хоккеистов из России: Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев из «Тампа-Бэй Лайтнинг», Семен Варламов и Илья Сорокин из команды «Айлендерс» и Александр Романов, защищающий цвета «Монреаля».

Полуфиналы стартуют 13 июня.

В 2020 году обладателем Кубка Стэнли стала команда «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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