В НХЛ пора решающих матчей – прошлогодний победитель «Тампа» встретится с бойким «Нью-Йорком», а «Монреаль» будет остаивать честь Канады в НХЛ в противоборстве с «Вегасом».

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»

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«Тампе» повезло – первый матч серии пройдет для «Лайтнинг» в родной Флориде. Это действительно большой плюс для команда Никиты Кучерова: при поддержке фанатов она не проиграла тем же «Айлендерс» ни одного домашнего матча на той же стадии плей-офф Кубка Стэнли в прошлом сезоне. Три матча завершились в пользу «Тампы» (3:1, 2:1, 8:2), а еще один вничью 1:1 (в овертайме «Нью-Йорк» оказался сильнее).

Еще одно небольшое преимущество хозяев – лишний день отдыха. У «Тампы» перед первым матчем будет четверо суток на восстановление, в у «Айлендерс» только трое.

Никита Кучеров, «Тампа-Бэй» Фото: Getty Images

«Тампа» очень уверенно провела последний матч четвертьфинала КС против «Каролины», сделав ставку на оборону и победив 2:0. В той игре очень здорово проявил себя Андрей Василевский, который отразил 29 бросков. Команда показывает великолепный, в какие-то моменты прагматичный хоккей.

Последние встречи между «Нью-Йорком» и «Лайтнинг» получались скромными – из пяти матчей только в одном было забито больше пяти шайб. Так как это будет первая игра серии, соперники вполне снова могут сыграть скупо – исход решат 2-3 точных броска.

«Монреаль Канадиенс» – «Вегас Голден Найтс»

«Монреаль» – аутсайдер против одной из лучших команд Запада, но у канадцев есть шансы навязать борьбу. Команда Доминика Дюшарма не показывала сверхестественной игры в регулярке, но в Кубке Стэнли постепенно разыгрывалась и в последней серии уничтожила «Виннипег» в четырех матчах.

«Вегас» затратил значительно больше сил и эмоций для прохода «Колорадо». Не факт, что «ночные рыцари» успеют восстановиться к первой игре и будут готовы на 100%. А значит, у «Монреаля» будут шансы хотя бы удержаться в основное время и не проиграть крупно.

Марк-Андре Флёри и Марк Стоун, «Вегас» Фото: Imago

У «Вегаса» достаточно мощная линия нападения – Стоун и Пачиоретти вошли в топ-25 по итогам регулярки НХЛ, а в плей-офф к ним подключился Уильям Карлссон (11.очков, у Кучерова – 18). Но и «Монреаль» не отстает – против «Виннипега» «Канадиенс» были ядерными.

«Голден Найтс» и парни из канады в принципе любят играть результативно в очных встречах, многие из них – увлекательная драма из 8-9+ шайб. Будет странно, если в этот раз что-то пойдет не по плану.

НХЛ Василевский вывел «Тампу» в 1/2, побил рекорд и взбесил «Каролину» 09/06/2021 В 08:10