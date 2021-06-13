Болельщик «Бостона» профинансировал (возможно, частично) штраф капитана команды Брэда Маршана за неправильную парковку.

Мужчина по имени Гриффин Фанюф заметил на лобовом стекле автомобиля хоккеиста квитанцию для оплаты штрафа и отреагировал – оставил рядом десять долларов и записку.

«Отличный сезон, номер 63! Всегда восхищался твоей игрой. Тот, кто выписал тебе штраф – не болельщик «Бостона». А это от меня. Дай знать, когда получишь», – написал болельщик.

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33-летний Маршан выступает за «Бостон» с 2010 года.

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