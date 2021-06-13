В интернете завирусилось видео того, как российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин проводит отпуск.

Форвард отдыхает в селе Белоусово Челябинской области. В кадре – Панарин в компании двух мужчин, с одним из них он что-то оживленно обсуждает. На столе – алкоголь, выпечка и закуски. В это время на фоне играет песня Михаила Круга «Отпусти мне, батюшка, грехи». Но сам Артемий, похоже, не пьет: рядом с ним стоит пластиковый стаканчик, тогда как у всех остальных – рюмки.

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Панарин набрал 58 очков в 42 матчах регулярного чемпионата – на его счету 17 шайб и 41 передача.

Артемий – самый высокооплачиваемый российский игрок в истории НХЛ. Форвард получает 11,6 миллионов долларов в год.

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