Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:2. Счет в серии сравнялся – 1-1.

Российский нападающий «Тампы» организовал ассистентский хет-трик – с его передач отличились Брэйден Пойнт, Ондржей Палат и Виктор Хедман. Вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска из 26. Защитник Михаил Сергачев отыграл 20:33 и нанес 2 броска в створ.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 броска из 27. В первом периоде его временно заменил Илья Сорокин – он отразил 6 бросков. Варламова заменили после столкновения с Пойнтом – в департаменте безопасности игроков НХЛ сказали, что российский вратарь должен пройти проверку, рассказал главный тренер «островитян» Барри Тротц.

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Кучеров набрал 117 (41+76) очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Он поднялся разделил четвртое место в списке самых результативных россиян в Кубке Стэнли. На четвертой позиции Кучеров располагается с Сергеем Зубовым, а выше находятся только Александр Овечкин (134), Евгений Малкин (171) и Сергей Федоров (176).

Следующий матч команды проведут 18 июня.

В параллельном полуфинале «Вегас» ведет у «Монреаля» 1-0 в серии.

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