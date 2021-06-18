Опубликовано 18/06/2021 в 05:02 GMT | Обновлено 18/06/2021 в 05:03 GMT

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем полуфинальном матче Кубка Стэнли и вышла вперед в серии – 2-1.

Игра в Нью-Йорке закончилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы». На счету Кучерова – ассист в эпизоде с победной шайбой. Ее на 40-й минуте оформил Брэйден Пойнт. На 11-й минуте Янни Гурде вывел «Лайтнинг» вперед, Кэл Клаттербак из «Айлендерс» ненадолго сравнивал счет – это произошло на 38-й минуте.

Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28 и одержал 43-ю в карьере победу в матчах Кубка Стэнли. Это новый рекорд НХЛ среди среди российских вратарей – ранее лидерство удерживал Евгений Набоков, на счету которого было 42 победных игры. Топ-3 замыкает Николай Хабибулин – 39 побед.

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Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 броска из 25.

Четвертый матч серии между «Тампой» и «Айлендерс» состоится в ночь на 20 июня в Нью-Йорке.

В параллельном полуфинале играют «Вегас» и «Монреаль», после двух матчей счет в серии равный – 1-1.

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