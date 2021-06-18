Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) назвала бросок российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим в лиге.

Капитан «Кэпиталс» получил 48,95% голосов хоккеистов. Второе место в рейтинге занял форвард «Торонто» Остон Мэттьюз – за него проголосовали 28,78% игроков. Топ-3 замкнул защитник Ши Уэбер из «Монреаля» – 5,04% голосов. Четвертым стал форвард «Коламбуса» Патрик Лайне – у него 2,94% голосов. Пятое место разделили нападающие Нэтан Маккиннон из «Колорадо» и Давид Пастрняк из «Бостона» – у обоих по 1,89% голосов.

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Лучшим вратарем сезона-2020/21 Ассоциация игроков НХЛ признала Андрея Василевского из «Тампы» – за 26-летнего хоккеиста проголосовали 54,12% игроков. Вторым стал кипер «Вегаса» Марк-Андре Флери – он получил 8,88% голосов. Третье место с результатом 8,25% голосов занял Кэри Прайс из «Монреаля».

Овечкин забросил 24 шайбы в регулярном чемпионате-2021/22. 35-летний хоккеист установил личный антирекорд по голам в НХЛ за сезон.

Андрей Василевский в четвертый раз подряд попал в список претендентов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

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