Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов может покинуть НХЛ и вернуться в ЦСКА.
«На данный момент переговоры о новом контракте между вероятным обладателем приза новичку года Капризовым и «Миннесотой» приостановлены. Насколько я понимаю, он находится в Москве, и я полагаю, что ЦСКА заинтересован в его подписании для участия в КХЛ и Олимпийских играх», – написал в твиттере журналист NHL Network Кевин Уикз.
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Капризов номинирован на приз лучшему новичку сезона НХЛ
- Капризов перешел в «Миннесоту» летом 2020 года и стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата среди новичков: 27 шайб и 51 очко.
- По итогам сезона Кирилл вошел в тройку номинантов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку НХЛ.
- За ЦСКА Капризов выступал с 2017 по 2020 годы. Контракт игрока с «Миннесотой» рассчитан на 2 сезона.
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