В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:2. Благодаря победе «островитянам» удалось сравнять счет в серии – он стал 2-2.

В составе «Айлендерс» отличились Джош Бэйли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. У «Тампы» по шайбе забросили Брэйден Пойнт и Тайлер Джонсон. Результативной передачей на Джонсона отметился Никита Кучеров.

Вратарь «Нью-Йорка» Семен Варламов отразил 28 бросков из 30. Для российского хоккеиста эта победа стала 17-й в плей-офф за клуб. Варламов признан третьей звездой матча, голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30.

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Варламов стал четвертым российским голкипером с 30 победами в плей-офф НХЛ. Лидер – Андрей Василевский с 43 победами.

Следующий матч команды проведут 22 июня.

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