В пятом матче Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вырвалась вперед в серии плей-офф – 3-2. «Тампа» даже не заметила сопротивления соперника. Уже в первом периоде хозяева не оставили вопросов насчет победителя матча.

Лучшим игроком матча был признан капитан «молний» Стивен Стэмкос, который отметился дублем и одной результативной передачей. Второй звездой встречи стал еще один форвард «Тампы» Алекс Киллорн, который также забросил две шайбы и сделал один голевой пас.

«Тампа» провела идеальный матч, а российский вратарь Андрей Василевский отразил 21 бросок и записал на свой счет уже 44-ю победу в плей-офф Кубка Стэнли и четвертый сухой матч. Партнер Василевского по команде, Никита Кучеров, отметился тремя голевыми передачами и продлил ассистентскую серию до 8 матчей. Также Кучеров трижды пробил по воротам, заработав коэффициент полезности «+1».

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Благодаря победе над «Айлендерс» счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы».

Ранее в серии «Лайтнинг» побеждали со счетом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали – 2:1 и 3:2.

Шестой матч с участием этих команд пройдет 24 июня.

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