Хоккеисты «Айлендерс» обыграли «Тампу» в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли и сравняли счет в серии – 3-3.

Матч завершился со счетом 3:2 в оветайме. В составе победителей шайбы забросили Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье, у Тампы – Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов сделал 22 сэйва из 24 бросков соперников, его коллега Илья Сорокин не выходил на лед. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отыграл всего 46 секунд и покинул площадку из-за травмы. Голкипер Андрей Василевский совершил 25 сэйвов из 28 бросков, защитник Михаил Сергачев не отметился результативными действиями.

НХЛ «Тампа» закинула 8 шайб «Айлендерс», у Кучерова – 3 ассиста 22/06/2021 В 04:40

Решающий матч состоится 26 июня.

В параллельном полуфинале играют «Монреаль» и «Вегас», счет в серии – 3-2 в пользу «Монреаля».

НХЛ Рекорд Василевского и ассист Кучерова: «Тампа» вышла вперед в серии 18/06/2021 В 05:02