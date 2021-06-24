Опубликовано 24/06/2021 в 06:56 GMT

Болельщики «Айлендерс» странно отпраздновали победу своей команды над «Тампой» в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли.

После финальной сирены фанаты закидали лед пивными банками, хотя выигравшая команда оставалась на площадке.

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Банки собрали в два пластмассовых ведра.

Бутылки после победы «Айлендерс» Фото: Getty Images

Матч завершился со счетом 3:2 в овертайме, победную шайбу забросил Энтони Бовиллье.

За «Айлендерс» выступают российские вратари Семен Варламов и Илья Сорокин.

Решающий матч состоится 26 июня.

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